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Giriş Tarihi: 26.3.2023 14:03

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya 2 milyon Euro'luk barışma hediyesi!

Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya 2 milyon Euro’luk barışma hediyesi!

Spor Toto Süper Lig ekipleriden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'yla yeniden barışma kararı aldı. Icardi, Wanda Nara'ya pahalı bir barışma hediyesi aldı.

Türkiye'ye ilk ayak bastıklarından beri magazin dünyasının manşetlerinden düşmeyen Icardi ve Wanda Nara ikilisinin ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.

MAURO ICARDI'DEN 2 MİLYONLUK HEDİYE
Türkiye'ye ilk ayak bastıklarından beri magazin dünyasının manşetlerinden düşmeyen Icardi ve Wanda Nara ikilisinin ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcu, Wanda Nara'ya 2 milyonluk bir hediye aldı.

ÖZEL YAŞAMI İLE GÜNDEMDE
Bu sezon Galatasaray'ın en ilgi çekici transferlerinden biri olan Mauro Icardi, özel yaşamıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu İstanbul gecelerinde yakalanmıştı. Eşi Wanda Nara ile 'ayrılık' ve 'barışma' haberleriyle kafa karıştıran golcü, Kuruçeşme'de çapkınlık turunda objektiflere takılmıştı. Görüntülenmemek için taktik yapan Icardi'nin çabası yeterli olmamıştı

BULUŞMAK İÇİN ARJANTİN'E GİTTİ
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile buluşmak için ülkesine gitti. İlişkileri gündemden düşmeyen ikiliden sürpriz fotoğraf geldi. Her adımı olay olan Wanda Nara, sosyal medyadan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile fotoğraf paylaştı ve "Randevum" notunu düştü.

WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM
Daha sonra bir başka fotoğraf paylaşan Nara, "Bütün ailem için makarna yapmam gerekiyor. Bugün aşçıyım ve yarın Masterchef'im" yorumu yazdı.

HEDİYE ALDI
Son olarak Icardi, Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak 120 bin Dolar'lık bir saat hediye etti.

BİRLİKTE YAŞAMA KARARI
İzin günlerini Buenos Aires'te geçiren Icardi ve Wanda Nara yeniden birlikte yaşamaya karar verdiler. (sporx)

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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya 2 milyon Euro'luk barışma hediyesi!
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