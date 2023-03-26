Yıldız oyuncunun kardeşi kalp krizi geçirdi! Dragisa Gudelj...

İspanya 3. Lig maçında Sevillalı yıldızın Codroba'da forma giyen kardeşi kalp krizi geçirdi. Saha kenarında kendine gelen 25 yaşındaki oyuncu doktorlarla kavga etti.

11. DAKİKADA SAHAYA YIĞILDI

Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterirken ev sahibi ekipten Dragisa Gudelj bir anda sahaya yığıldı.Sahaya giren sağlık ekipleri 25 yaşındaki savunmacının kalp krizi geçirdiğini tespit ettikten sonra sahaya ambulans davet edildi.Ambulansla birlikte saha kenarına alınan Gudelj yapılan müdahalelerin ardından kendine geldi.

DOKTORLARLA KAVGA ETTİ

Kendine geldikten sonra oyuna devam etmek istedi, ancak müsaade edilmeyince doktorlarla tartışmaya başladı. Oyuna devam edemeyeceği konusunda ikna edilen Gudelj, ambulansla birlikte hastaneye götürüldü.

Reina Sofia Üniversitesi Hastanesi'den gözetim altında tutulan Gudelj için, Cordoba CEOs'su Javier Gonzalez Calco bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Gudelj'nin bilinci açık ve durumu yakından takip ediliyor. Bazı testler yapılacak" ifadeleri kullanıldı. Kalp krizi geçiren Dragisa Gudelj, Sevilla'da forma giyen yıldız orta alan oyuncusu Nemenja Gudelj'nin kardeşi. (Fanatik)