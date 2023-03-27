Mbaye Diagne'den iddialı sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim"

Karagümrük'ün Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en iyi forveti olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım. Benim gibi yapan yok şu an ligde. Ben şu an Türkiye'nin en iyi forvetiyim. Daha çok gol atacağım. Başka bir takıma gitsem de gol atmaya devam edeceğim. Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.