Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mbaye Diagne'den iddialı sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim"
Giriş Tarihi: 27.3.2023 08:48 Son Güncelleme: 27.3.2023 09:05

Mbaye Diagne'den iddialı sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim"

SPOR SERVİSİ
Mbaye Diagne’den iddialı sözler! Türkiye’nin en iyisiyim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mbaye Diagne, A Spor'a önemli açıklamalarda bulunurken, iddialı sözler de söyledi. Senagalli golcü, "Türkiye'nin en iyisiyim 100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım." diye konuştu.

Karagümrük'ün Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en iyi forveti olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım. Benim gibi yapan yok şu an ligde. Ben şu an Türkiye'nin en iyi forvetiyim. Daha çok gol atacağım. Başka bir takıma gitsem de gol atmaya devam edeceğim. Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz
CHP'nin "İnce" oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası
ARKADAŞINA GÖNDER
Mbaye Diagne'den iddialı sözler! "Türkiye'nin en iyisiyim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA