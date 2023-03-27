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Giriş Tarihi: 27.3.2023 13:41

Premier Lig tarihinde bir ilk! Chelsea, stadında iftar verdi...

İHA
Premier Lig tarihinde bir ilk! Chelsea, stadında iftar verdi...

Dün akşam Stamford Bridge Stadı’nda iftar programı düzenleyen İngiliz ekibi Chelsea, Premier Lig tarihinde bu organizasyonu yapan ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, dün akşam Stamford Bridge Stadı'nın saha kenarında iftar organizasyonu düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdi.

'Ramazan Çadırı Projesi' kapsamında ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri çerçevesinde Chelsea'nin, başkent Londra'daki stadı Stamford Bridge'de ilk kez toplu iftar verildi. Chelsea Vakfı tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonla, ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar programı yapılmış oldu. Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulu'ndan Lord Daniel Finkelstein da katıldı.

Konuklar, ezan okunmasının ardından saha kenarında bir araya gelerek oruçlarını açtı.

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Premier Lig tarihinde bir ilk! Chelsea, stadında iftar verdi...
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