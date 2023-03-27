Sonradan açılıyor

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Giriş Tarihi: 27.3.2023

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UĞUR ÇEM
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Kuntz, A Milli Takım’ın başında çıktığı 12 resmi maçın 6’sında ilk golü yiyen taraf oldu. 4 karşılaşmayı lehine çevirdi, 3 galibiyet-1 beraberlikle 10 puan aldı

A Milli Takım'ın 'Biz bitti demeden bitmez' mottosu, teknik direktör Stefan Kuntz döneminde de sürüyor. EURO 2024 Elemeleri ilk sınavında Ermenistan önünde 1-0 yenik konuma düşen Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Performansı nedeniyle eleştirilen Alman çalıştırıcı, geriden gelip kazandığı maçlara yenisini eklerken bu ilginç bir detayı ortaya çıkardı. 60 yaşındaki teknik direktör, millilerin başında 12 resmi maça çıkarken bunların 6'sında ilk golü yiyen taraf oldu. Ancak disiplinden kopmayan Bizim Çocuklar, 4 karşılaşmayı lehine çevirirken 3 galibiyet-1 beraberlikle 10 puan elde etti. Skor dezavantajına düşüldüğü Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı Serdar Dursun ve Burak Yılmaz (p) ile 2-1 yıkan milliler, Karadağ ve Ermenistan'ı da Kerem ile Orkun'un dubleleriyle 2-1 yendi. Lüksemburg'un üç kez öne geçtiği maçta Cengiz, İsmail ve rakibin kendi kalesini avlamasıyla 1 puan kurtarıldı. Faroe Adaları ve Portekiz karşısındaki üstün çaba yenilgiyi engelleyemedi.

HAKEM EKBERG YABANCI DEĞİL
A Milli Takım'ın yarın Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Mike Pickel ise AVAR. Milliler, Ekberg ismine yabancı değil. 38 yaşındaki hakem, Ay-Yıldızlılar'ın 2021'de Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın da hakemiydi. O karşılaşmada Burak Yılmaz 90+9'da penaltı ile galibiyeti getirmişti. Ekberg, penaltıyı vermemiş, ancak VAR kararıyla beyaz noktayı göstermişti.

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