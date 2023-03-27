Sonradan açılıyor

A Milli Takım'ınmottosu, teknik direktör Stefan Kuntz döneminde de sürüyor. EURO 2024 Elemeleri ilk sınavında Ermenistan önünde 1-0 yenik konuma düşen Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Performansı nedeniyle eleştirilen Alman çalıştırıcı,bu ilginç bir detayı ortaya çıkardı. 60 yaşındaki teknik direktör, millilerin başında 12 resmi maça çıkarken bunların 6'sında ilk golü yiyen taraf oldu. Ancak disiplinden kopmayan Bizim Çocuklar, 4 karşılaşmayı lehine çevirirken 3 galibiyet-1 beraberlikle 10 puan elde etti. Skor dezavantajına düşüldüğü Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı Serdar Dursun ve Burak Yılmaz (p) ile 2-1 yıkan milliler, Karadağ ve Ermenistan'ı da Kerem ile Orkun'un dubleleriyle 2-1 yendi. Lüksemburg'un üç kez öne geçtiği maçta Cengiz, İsmail ve rakibin kendi kalesini avlamasıyla 1 puan kurtarıldı.A MilliTakım'ın yarın Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Mike Pickel ise AVAR. Milliler, Ekberg ismine yabancı değil. 38 yaşındaki hakem, Ay-Yıldızlılar'ın 2021'de Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın da hakemiydi. O karşılaşmada Burak Yılmaz 90+9'da penaltı ile galibiyeti getirmişti. Ekberg, penaltıyı vermemiş, ancak VAR kararıyla beyaz noktayı göstermişti.