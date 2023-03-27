Tottenham’da Mauricio Pochettino geri dönüyor! Gelmeden Wilfried Zaha için hamlesini yapacak...

Tottenhamda ikinci Mauricio Pochettino dönemi başlıyor. Conte ile vedalaşan İngiliz ekibinin göreve eski hocasını getirmeye hazırlandığı kaydedildi. Hatta Mauricio Pochettino'nun ilk transferinin Wilfried Zaha olacağı bilgisi verildi.

GELİR GELMEZ WILFRIED ZAHA HAMLESİ YAPACAK

Tottenham'da Conte dönemi olaylı şekilde son buldu. İtalyan hoca ile yollarını ayıran Tottenham'ın yeni teknik direktörü de belli oldu. Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Premier Lig ekibi, eski hocası Mauricio Pochettino ile söz kesti. 51 yaşındaki hocanın ilk transferi bile belli oldu: Wilfried Zaha.

POCHETTINO, WILFRIED ZAHA'YI BEDAVAYA KAPACAK

PSG serüveni sonrası Tottenham'a geri dönmeye hazırlanan Mauricio Pochettino, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'yı ilk hedef olarak belirledi. Deneyimli golcü için en olası kulübün Tottenham olduğu görüşü haber detayında verildi.

Bu sezon Crystal Palace formasıyla ligde 23 maça çıkan Wilfried Zaha 6 gol, 2 asistlik katkı verdi. (Akşam)