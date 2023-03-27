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Giriş Tarihi: 27.3.2023 13:34 Son Güncelleme: 27.3.2023 13:44

Tottenham'da Mauricio Pochettino geri dönüyor! Gelmeden Wilfried Zaha için hamlesini yapacak...

Tottenham’da Mauricio Pochettino geri dönüyor! Gelmeden Wilfried Zaha için hamlesini yapacak...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tothenham, Antonio Conte ile yollarını ayırdığını resmen açıklamıştı. Şimdi yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, ortaya flaş bir isim atıldı. Teknik direktör Mauricio Pochettino, Wilfried Zaha transferiyle birlikte Tottenham'ın yolunu tutuyor. İngiliz ekibinde ikinci Pochettino dönemi başlamak üzereyken, Arjantinli teknik direktörün ilk transferinin Wilfried Zaha olacağı belirtildi. Detaylar haberimizde…

Tottenhamda ikinci Mauricio Pochettino dönemi başlıyor. Conte ile vedalaşan İngiliz ekibinin göreve eski hocasını getirmeye hazırlandığı kaydedildi. Hatta Mauricio Pochettino'nun ilk transferinin Wilfried Zaha olacağı bilgisi verildi.

GELİR GELMEZ WILFRIED ZAHA HAMLESİ YAPACAK
Tottenham'da Conte dönemi olaylı şekilde son buldu. İtalyan hoca ile yollarını ayıran Tottenham'ın yeni teknik direktörü de belli oldu. Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Premier Lig ekibi, eski hocası Mauricio Pochettino ile söz kesti. 51 yaşındaki hocanın ilk transferi bile belli oldu: Wilfried Zaha.

POCHETTINO, WILFRIED ZAHA'YI BEDAVAYA KAPACAK
PSG serüveni sonrası Tottenham'a geri dönmeye hazırlanan Mauricio Pochettino, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'yı ilk hedef olarak belirledi. Deneyimli golcü için en olası kulübün Tottenham olduğu görüşü haber detayında verildi.

Bu sezon Crystal Palace formasıyla ligde 23 maça çıkan Wilfried Zaha 6 gol, 2 asistlik katkı verdi. (Akşam)

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Tottenham'da Mauricio Pochettino geri dönüyor! Gelmeden Wilfried Zaha için hamlesini yapacak...
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