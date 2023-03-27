Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sürprizi! Türkiye'ye geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 27.3.2023 09:46

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sürprizi! Türkiye'ye geri mi dönüyor?

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sürprizi! Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Trabzonspor'da muhteşem bir performans sergileyen ve uzun yıllar sonra kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Anthony Nwakeme sezon başında Al Fahya'ya transfer olmuştu. Bordo-mavililerde yeni yönetim kurulunda yer alan Nevzat Kaya'nın Anthony Nwakaeme hakkında yaptığı açıklamanın ardından Nijeryalı oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımı transfer ateşini yaktı. Paylaşım ile dikkat çeken oyuncu Türkiye'yte geri mi dönecek sinyalini verdi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılan seçimlerde yeni başkan Ertuğrul Doğan oldu. Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulunda yer alan Nevzat Kaya'nın Anthony Nwakaeme hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Anthony Nwakaeme bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından transfer ateşini yaktı. İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

AYRILIK İDDİASI
Nijeryalı hücumcu ile ilgili Suudi Arabistan basını geçtiğimiz günlerde çarpıcı haberleri kaleme aldı. Anthony Nwakaeme'nin Al Fahya'da mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

"NEDEN OLMASIN?"
Antonh Nwakaeme ile ilgili Trabzonspor cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulunda yer alan Nevzat Kaya, Anthony Nwakaeme ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Nijeryalı futbolcu ile yakın dostluğuyla bilinen Nevzat Kaya, "İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" diye konuştu.

NWAKAEME PAYLAŞIM YAPTI
Nijeryalı futbolcu bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından transfer ateşini yaktı. Bordo-mavili kulüpteki yeni dönem hakkında paylaşımda bulunan Anthony Nwakaeme, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme'nin bu paylaşımı Trabzonspor taraftarında büyük bir heyecan uyandırdı. Bordo-mavili forma altında 145 maçta süre alan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu süreçte 47 gol ve 40 asist üretti. Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
CHP'nin "İnce" oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sürprizi! Türkiye'ye geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA