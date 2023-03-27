Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sürprizi! Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılan seçimlerde yeni başkan Ertuğrul Doğan oldu. Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulunda yer alan Nevzat Kaya'nın Anthony Nwakaeme hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Anthony Nwakaeme bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından transfer ateşini yaktı. İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

AYRILIK İDDİASI

Nijeryalı hücumcu ile ilgili Suudi Arabistan basını geçtiğimiz günlerde çarpıcı haberleri kaleme aldı. Anthony Nwakaeme'nin Al Fahya'da mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

"NEDEN OLMASIN?"

Antonh Nwakaeme ile ilgili Trabzonspor cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulunda yer alan Nevzat Kaya, Anthony Nwakaeme ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Nijeryalı futbolcu ile yakın dostluğuyla bilinen Nevzat Kaya, "İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" diye konuştu.

NWAKAEME PAYLAŞIM YAPTI

Nijeryalı futbolcu bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından transfer ateşini yaktı. Bordo-mavili kulüpteki yeni dönem hakkında paylaşımda bulunan Anthony Nwakaeme, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme'nin bu paylaşımı Trabzonspor taraftarında büyük bir heyecan uyandırdı. Bordo-mavili forma altında 145 maçta süre alan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu süreçte 47 gol ve 40 asist üretti. Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. (Milliyet)