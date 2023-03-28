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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:47

Inter Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı! İmzayı atıyor...

Inter Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı! İmzayı atıyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Inter'de başarılı bir performans ortaya koyan Milli Takımımız'ın da kaptanlık görevini üstlenen yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le anlaşma sağladığı ve imza atmaya hazırlandığı ifade edildi.

Futbol hayatını İtalya Serie A'da geçiren tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği konusunda gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan tecrübeli futbolcu için İtalyan basınından önemli bir haber geldi.

İTALYANLAR DUYURDU
2021 yılı yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılarak İtalya'nın diğer dev ekiplerinden biri olan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği büyük merak konusuydu. Tecrübeli futbolcu hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koyan İtalyan basını oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre; 29 yaşındaki başarılı orta saha Inter'le olan sözleşmesini uzatacak.

İMZAYI ATIYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun 2024 yazında biten sözleşmesi için kulübü Inter erkenden harekete geçti ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması için son aşamaya geçildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından haberde kısa süre içinde resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Yıldız futbolcu milli takım formasıyla 75 maça çıkarken, 17 gole imza attı. Bu sezon da Inter'de 26 kez sahaya çıkan tecrübeli orta saha 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasada değeri transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro gözükmekte.

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Inter Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladı! İmzayı atıyor...
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