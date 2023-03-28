Samsunspor, deplasmanda farklı kazandı! Gözünü Süper Lig’e dikti...

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya hat-rick yapan Douglas Tanque damga vurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hakan Bilgiç'in ortasına Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
47'nci dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine attığı pası alan Douglas Saouza, topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
51'inci dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içinde top Hakan Bilgiç'in eline değdi. Hakan Bilgiç 2'inci sarı karttan kırmızı kart görürken hakem penaltı noktasını gösterdi.
52'nci dakikada Tanque'nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-1
61'inci dakikada Samsunspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Tanque'nin kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 3-1
74'üncü dakikada Fofana'nın ceza sahası içinde çizgiden açtığı yerden ortayı Tomane kaleye göndererek golü buldu. 4-1
84'üncü dakikada Samsunspor kontra atağında kaleciden dönen topu Soner Aydoğdu tamamladı. 5-1
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sözmez, Abdülhamit Söyler Taşkınsoy
BOLUSPOR: Çağlar- Hakan, Onur, Abdurrahman, Bülent, Bregu, Safa (Dk. 54 Mehmet), Tugay (Dk. 72 Kerem), Gökhan (Dk. 70 Burak), Ngandu (Dk. 70 Berk), Ndlovu (Dk. 46 Balde)
SAMSUNSPOR: Suzumski- Zeki, Alim, Emre, Kahraman, Harris (Dk. 37 Ali), Benasser (Dk. 37 Yusuf Emre), Celil (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Soner (Dk. 81 Mücahit), Tanque (Dk. 72 Tomane) Fofana
GOLLER: Dk. 8 Gökhan (Boluspor) Dk. 47, Dk. 53 (pen), Dk. 61 Tanque, Dk. 74 Tomane, 84 Soner Aydoğdu (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Hakan (Boluspor) Soner, Yusuf Emre (Samsunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 51 Hakan (Boluspor)