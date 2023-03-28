Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, deplasmanda farklı kazandı! Gözünü Süper Lig'e dikti...
Giriş Tarihi: 28.3.2023 16:50

Samsunspor, deplasmanda farklı kazandı! Gözünü Süper Lig'e dikti...

DHA
Samsunspor, deplasmanda farklı kazandı! Gözünü Süper Lig’e dikti...

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın açılış maçında lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Samsunspor, 60 puanla zirvede yer alırken gözünü Süper Lig'e dikti.

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya hat-rick yapan Douglas Tanque damga vurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hakan Bilgiç'in ortasına Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
47'nci dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine attığı pası alan Douglas Saouza, topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
51'inci dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içinde top Hakan Bilgiç'in eline değdi. Hakan Bilgiç 2'inci sarı karttan kırmızı kart görürken hakem penaltı noktasını gösterdi.
52'nci dakikada Tanque'nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-1
61'inci dakikada Samsunspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Tanque'nin kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 3-1
74'üncü dakikada Fofana'nın ceza sahası içinde çizgiden açtığı yerden ortayı Tomane kaleye göndererek golü buldu. 4-1
84'üncü dakikada Samsunspor kontra atağında kaleciden dönen topu Soner Aydoğdu tamamladı. 5-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sözmez, Abdülhamit Söyler Taşkınsoy
BOLUSPOR: Çağlar- Hakan, Onur, Abdurrahman, Bülent, Bregu, Safa (Dk. 54 Mehmet), Tugay (Dk. 72 Kerem), Gökhan (Dk. 70 Burak), Ngandu (Dk. 70 Berk), Ndlovu (Dk. 46 Balde)
SAMSUNSPOR: Suzumski- Zeki, Alim, Emre, Kahraman, Harris (Dk. 37 Ali), Benasser (Dk. 37 Yusuf Emre), Celil (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Soner (Dk. 81 Mücahit), Tanque (Dk. 72 Tomane) Fofana
GOLLER: Dk. 8 Gökhan (Boluspor) Dk. 47, Dk. 53 (pen), Dk. 61 Tanque, Dk. 74 Tomane, 84 Soner Aydoğdu (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Hakan (Boluspor) Soner, Yusuf Emre (Samsunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 51 Hakan (Boluspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
PKK'dan 7'li koalisyona destek! Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ: Sürekli yakıp yıkmaktan bahseden bu yapı...
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok
‘Affet bizi Muharrem’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, deplasmanda farklı kazandı! Gözünü Süper Lig'e dikti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA