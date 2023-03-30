Galatasaray’da Fernando Muslera’nın alternatifi bulundu! Dominik Livakovic...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'na geçit vermeyen Hırvatistan milli kalecisi Dominik Livakovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başarılı kaleciyi bir Süper Lig takımı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

GALATASARAY, MUSLERA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURMAK İSTİYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin yerini doldurabilecek bir isim üzerinde çalışmalar yapıyor.

LİVAKOVİC, GALATASARAY'IN LİSTESİNE GİRDİ

Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın değişmez ismi olan 28 yaşındaki kaleci Livakovic için çalışmalar başladı.

LİVAKOVİC GELMEYE HAZIR

Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Performansıyla göz dolduran Livakovic futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmadı. 2016 yılından beri Dinamo Zagreb'te forma giyen yıldız file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 26 karşılaşmada sahaya çıkan Livakovic kalesinde 24 gol gördü. 6 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Dominik Livakovic, Hırvat Milli Takımı'nda 43 karşılaşmada görev aldı. Başarılı kalecinin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.