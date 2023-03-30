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Giriş Tarihi: 30.3.2023 16:50 Son Güncelleme: 30.3.2023 17:08

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama

AA
Inter’den Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığına ilişkin açıklama

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakan Çalhanoğlu’nu sağlık kontrolünden geçirdi. La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Çalhanoğlu'nun bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, milli oyuncunun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi. Çalhanoğlu'nun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.

29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter formasını 36 maçta giydi 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu müsabakasında 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile oynanan maçın 38.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama
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