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Giriş Tarihi: 31.3.2023 15:54

Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması! “Koşulları yerine getirebilirsek...”

Barcelona’dan Lionel Messi açıklaması! “Koşulları yerine getirebilirsek...”

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris St Germain'de forma giyen Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste, "Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız" diye konuştu.

FC Barcelona Başkan Vekili Rafa Yuste, Lionel Messi ile kulübe geri dönmesi için görüşme yaptıklarını açıkladı. Yuste, "Hayattaki güzel hikayelerin iyi bitmesi gerektiğine inanıyorum. Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyor. Leo'nun ayrılığı sırasında çok köü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!" açıklamasını yaptı.

"KADER BİZİ BİR ARAYA GETİRECEK"
Barcelona yönetiminin 2 numaralı idarecisi olan Yuste, "Bu karşılıklı bir aşk hikayesi. Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı. Aşıksanız ve ayrılırsanız, hep onu özlersiniz. Barcelona, Messi'ye her zaman aşık kalacak. Messi de Barcelona'ya ve şehre hep aşık. Kader, bizi yine bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

"ŞARTLARI UYGUN HALE GETİRMELİYİZ"
"Maaş bütçesinde uygun bir ayarlama yapmamız gerekiyor." diyen Yuste, "Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması! “Koşulları yerine getirebilirsek...”
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