Süper ‘agresif’ Lig

CIES’in son 3 sezonu dikkate alarak hazırladığı rapora göre Süper Lig’de maç başına 4.84 kart çıkarıldı. Sarı kartın değeri 4.55, kırmızı kartın ise 0.29 olarak kayıtlara geçti. İlk üçte Portekiz, Ukrayna ve Rusya yer aldı
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Avrupa'daki sarı ve kırmızı kartların dağılımını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2020'den bu yana UEFA'ya üye 31 federasyon verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada; hakemler, TürkiyeSüper Ligi'nde maç başına 4.84 kezkartlarına başvurdu. 1181 karşılaşmada bu değer sarı kartta 4.55, kırmızıda 0.29 olarak kayıtlara geçti. Bu çerçevelerışığında ligimiz, Avrupa'nın birincilig klasmanında 14'üncü, tüm dünyadaise 34. basamağa yerleşti.
BOLİVYA MAÇ BAŞINA 7 KARTLA ZİRVEDE
Spor Toto 1. Lig'de 90 dakikabaşına 4.92 kart çıkarken 4.67 sarı,0.25 defa kırmızı kart gösterildi.Portekiz Süper Ligi, maç başı 5.90ile Avrupa'nın en çok kart çıkarılanturnuva oldu. Liga NOS'u; Ukrayna(5.76), Rusya (5.72) ve Bulgaristan(5.59) ligleri takip etti. En azkart çıkanlar listesi sırasıyla FransaLigue 1 (4,18), Almanya Bundesliga(3,95), İngiltere Premier Lig(3,49) ve Hollanda Eredivisie (3,09)şeklinde oluştu. Hakemler, dünyadaise en çok Bolivya Primera Division'daellerini ceplerine götürüpmaç başına 7 kart gösterdi.