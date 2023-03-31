Süper ‘agresif’ Lig

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Avrupa'daki sarı ve kırmızı kartların dağılımını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2020'den bu yana UEFA'ya üye 31 federasyon verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada;1181 karşılaşmada bu değer sarı kartta 4.55, kırmızıda 0.29 olarak kayıtlara geçti.Portekiz Süper Ligi, maç başı 5.90ile Avrupa'nın en çok kart çıkarılanturnuva oldu. Liga NOS'u; Ukrayna(5.76), Rusya (5.72) ve Bulgaristan(5.59) ligleri takip etti.. Hakemler, dünyadaise en çok Bolivya Primera Division'daellerini ceplerine götürüpmaç başına 7 kart gösterdi.