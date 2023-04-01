Orkun ve Ferdi gururlandırdı

Milli Takım’ın iki yıldızı, Marca’nın en değerli 11’ine seçildi. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'dan Orkun Kökçü, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan kadroda yer aldı
Fenerbahçe'de değişmezler arasına giren Ferdi Kadıoğlu ile bu sezon Feyenoord'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Orkun Kökçü, İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan meydana gelen bir kadro oluşturdu. A Milli Takım'ın da mihenk taşları arasında yer iki yıldız futbolcu, kurulan en değerli 11'e seçilme gururunu yaşadı. F.Bahçe'den 23yaşındaki Ferdi'yi, Avrupadevleri yakından takip ediyor.Napoli başta olmaküzere Sevilla veRoma, milli futbolcuile ilgileniyor. 22 yaşındaki Orkun'u ise Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Olympique Lyon göz hapsinde tutuyor.