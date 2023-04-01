Orkun ve Ferdi gururlandırdı

Fenerbahçe'de değişmezler arasına giren Ferdi Kadıoğlu ile bu sezon Feyenoord'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Orkun Kökçü, İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan meydana gelen bir kadro oluşturdu. A Milli Takım'ın da mihenk taşları arasında yer iki yıldız futbolcu, kurulan en değerli 11'e seçilme gururunu yaşadı.22 yaşındaki Orkun'u ise Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Olympique Lyon göz hapsinde tutuyor.