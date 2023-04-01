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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Orkun ve Ferdi gururlandırdı

Orkun ve Ferdi gururlandırdı

Milli Takım’ın iki yıldızı, Marca’nın en değerli 11’ine seçildi. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'dan Orkun Kökçü, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan kadroda yer aldı

Fenerbahçe'de değişmezler arasına giren Ferdi Kadıoğlu ile bu sezon Feyenoord'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Orkun Kökçü, İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan meydana gelen bir kadro oluşturdu. A Milli Takım'ın da mihenk taşları arasında yer iki yıldız futbolcu, kurulan en değerli 11'e seçilme gururunu yaşadı. F.Bahçe'den 23 yaşındaki Ferdi'yi, Avrupa devleri yakından takip ediyor. Napoli başta olmak üzere Sevilla ve Roma, milli futbolcu ile ilgileniyor. 22 yaşındaki Orkun'u ise Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Olympique Lyon göz hapsinde tutuyor.

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Orkun ve Ferdi gururlandırdı
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