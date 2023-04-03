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Giriş Tarihi: 3.4.2023 09:35 Son Güncelleme: 3.4.2023 09:46

Uğur Can Çakır mazisini arıyor! Eski performansının çok uzağında kaldı...

UĞUR ÇEM
Uğur Can Çakır mazisini arıyor! Eski performansının çok uzağında kaldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Uğur Can Çakır, bu sezon performansı ile bekleneni veremedi. Başarılı kaleci, geçmiş dönem ki performansının çok uzağında kaldı.

Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunun mihenk taşlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. Kayserispor'dan alınan 4-3'lük mağlubiyette kalesine isabet eden şutların tamamını içeri alan milli eldivenin durumu sorgulanıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı. Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı. Bordo-mavili formayla 5. sezonunda olan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde %75, sonraki döneminde %74 ve ertesi sezonunda %77'lik kurtarış karnesiyle parlamış, 2021-22'de ise %79 ile zirveyi görmüştü.



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Uğur Can Çakır mazisini arıyor! Eski performansının çok uzağında kaldı...
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