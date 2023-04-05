Dries Mertens'ten Hadise'ye flaş çağrı! "Bana özel..."

Şampiyonluğa giden Galatasaray, bu sezon saha içi olayları kadar saha dışı olaylarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çoğu futbolcunun adı Türk güzellerle anıldı. Ve kaçamak haberleri de boy gösterdi.

Galatasaray'ın dünyaca yıldız isimleri bu sezon ünlü güzelleri de tribüne çekmeye başardı. Bunlardan biri de şarkıcı Hadise'ydi. Sarı- Kırmızılılar'ın maçlarını yakından takip eden Belçika doğumlu güzel şarkıcı, Belçikalı Mertens ve eşiyle samimi arkadaş oldu.

Hadise ile dostluklarını iyice ilerleten Mertens ve ailesi hem tribünde hem de İstanbul gecelerinde birçok kez boy göstermişti.

Galatasaray'da şu an el üstünde tutulan ve Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen İcardi'yi kıskanan Mertens, yakın arkadaşı Hadise'den kendisine özel bir şarkı yapmasını istedi. Hadise bu konuyla ilgili henüz yanıt vermezken, Mertens'in çok ısrar ettiği de öğrenildi. (Milliyet)