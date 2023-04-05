Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray-Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya
Giriş Tarihi: 5.4.2023 12:55

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İHA
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR’ı Özgür Yankaya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde bu akşam Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, bu akşam 20.30'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Kerem Ersoy bulunacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
SON DAKİKA | Bakan Soylu 'O sözler spekülasyon' deyip son rakamı duyurdu! Asrın felaketinde can kaybı arttı
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Habertürk yine tornistan yaptı
Son dakika | Donald Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
Domuzluk
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA