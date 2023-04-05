Okan Buruk'tan Lale Orta sözleri! "Bu kadar görüntü varken..."

"BU AÇIKLAMALARA SEVİNDİK"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu açıklamalara sevindik. Çünkü merak ediyorduk. Bunlar bizim gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartımız vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şey. Bunlarla ilgili merakımız giderildi. Yapılan kararların yanlış olduğu, doğrusunun kırmızı kart olduğu, iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladı. Buna da sevindim. Geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım, merak ediyoruz diye. Bu yüzden PFDK'ya sevk edildim. Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK'da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler. Telefondan seyretsen pozisyonun ne olup, olmadığını görüyoruz. Bu kadar görüntü varken hataların yapılması herkesi üzüyor. Direkt kötü niyet aramıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Artık çok da kolay, önünüzde 8-10 kameranın görüntüsü var" şeklinde konuştu.

12 maç sonra 11'de başlayan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın performansının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Genel olarak iyi buldum. Maç eksiği önemli bir şey. Zorluk derecesi yüksek olan bir maça çıkıyorsunuz. İlk maçı, bunun üzerinde heyecanı da zaman zaman olabiliyor. Genel olarak performansı kötü değildi, performansından memnunum" diye cevap verdi.