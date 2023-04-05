Şenol Güneş'ten antrenman öncesi flaş sözler! "Ortada bir ölü var bir de katil var"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Giresunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını ve Giresunspor maçına odaklandıklarını aktaran Güneş, "İyi bir oyun, sadece futbola odaklanan bir takım, daha önce konuştuğumuz birçok parametrenin gerçekleştiği bir maç oldu. Hatalarımız da doğrularımız da var. Oyunun sahibi Beşiktaş oldu. Amacımız rakibe üstünlük kurarak maçları kazanmak, geçtiğimiz maç bu gerçekleşti. Şimdi önümüzde Bitexen Giresunspor maçı var. O maçı da kazanmak istiyoruz. Tayyip'in sakatlığına çok üzüldük. Welinton cezalı, Dele'nin sakatlığı devam ediyor. Geçmişi değiştiremeyiz ama gelecek maçlarda çok şey kazanabiliriz. Takımın morali ve heyecanı iyi" diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgiler veren Güneş, "Rosier'in boynundaki rahatsızlığın iyiye gittiği söyleniyor. Saiss de yakınını kaybetmesinden olumsuz etkilendi. Oyun olarak Nkoudou'dan beklediğimizi alamadık. Gitme durumu da var. Nkoduou'yla herhangi bir sorunumuz yok. Necip baba oldu, tebrik ediyorum. Salih'in dinlenmeye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.