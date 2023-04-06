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Giriş Tarihi: 6.4.2023 17:51 Son Güncelleme: 6.4.2023 17:55

Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer'dan depremzedeler için yardım çağrısı

AA
Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer’dan depremzedeler için yardım çağrısı

Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ronald De Boer'un yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. 'omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Ronald De Boer ise paylaşılan videoda, şunları söyledi:

"Türk halkının bu inanılmaz zor zamanda desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri ve hayatı yok etti. Sizi Türk halkına destek olmaya davet ediyorum. Depremden etkilenen şehirler için bu küresel kampanyaya hep birlikte katılalım. Her bağışın bir değeri var. Bu yüzden lütfen katılın. Hayatta kalmaya çalışan binlerce insanın yardımınıza ihtiyacı var. Her bağış depremden zarar gören insanlar için bir fark yaratabilir. Lütfen bağış yapın ve bu kampanyanın Türkiye'deki insanlar için başarılı olmasını sağlayın."

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Eski Hollandalı milli futbolcu Ronald De Boer'dan depremzedeler için yardım çağrısı
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