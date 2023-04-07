Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'da Lionel Messi gelişmesi! Sezon sonu görüşme yapılacak...
Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:25 Son Güncelleme: 7.4.2023 16:42

Barcelona'da Lionel Messi gelişmesi! Sezon sonu görüşme yapılacak...

Barcelona’da Lionel Messi gelişmesi! Sezon sonu görüşme yapılacak...

Barcelona, Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezonunda bitecek Lionel Messi'nin transferi için La Liga yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Barcelona'da gündem Lionel Messi transferi. Katalan ekibinin başkanvekili Rafa Yuste, Lionel Messi ile ilgilendiklerini doğruladı ve Arjantinli yıldızı tekrardan kadroya katmaya çalıştıklarını belirtti.

Diario Sport'un haberinde Barcelona'nın üst düzey yöneticileri, Lionel Messi ile sözleşme imzalamanın ve onu gelecek sezon kadroya katmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek için önümüzdeki hafta LaLiga yöneticileriyle bir araya geleceği aktarıldı.

Katalan ekibin, LaLiga yetkililerinden onay alınırsa Lionel Messi transferini gerçekleştirmek için somut adımlar atacağı belirtildi.

Negreira davası nedeniyle La Liga yönetimiyle yaşanan tartışmalara rağmen Barcelona tarafının, sadece teknik meselelerle ilgilenip Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için yöneticilerle bir araya geleceği yazıldı.

Arjantinli dünya yıldızının Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sene sonu bitiyor. Messi, Paris ile sözleşme yenilemeye pek sıcak bakmazken, Avrupa'da bir sezon daha devam etmek istediği ifade edildi.

PSG formasıyla bu sezon toplam 33 maça çıkan Messi, 18 gol atıp 17 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg sevkiyatından yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin
Son dakika: İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
Bay Kemal CHP'de diktatörlük kurdu! İşte Kılıçdaroğlu'nun demokrasi karnesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gerçekten ‘terlik’ koyacak halleri yoktu ya!
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih açıklandı! Asgari ücret seviyesine yükseldi
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'da Lionel Messi gelişmesi! Sezon sonu görüşme yapılacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA