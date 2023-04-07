Barcelona’da Lionel Messi gelişmesi! Sezon sonu görüşme yapılacak...

Barcelona'da gündem Lionel Messi transferi. Katalan ekibinin başkanvekili Rafa Yuste, Lionel Messi ile ilgilendiklerini doğruladı ve Arjantinli yıldızı tekrardan kadroya katmaya çalıştıklarını belirtti.

Diario Sport'un haberinde Barcelona'nın üst düzey yöneticileri, Lionel Messi ile sözleşme imzalamanın ve onu gelecek sezon kadroya katmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek için önümüzdeki hafta LaLiga yöneticileriyle bir araya geleceği aktarıldı.

Katalan ekibin, LaLiga yetkililerinden onay alınırsa Lionel Messi transferini gerçekleştirmek için somut adımlar atacağı belirtildi.

Negreira davası nedeniyle La Liga yönetimiyle yaşanan tartışmalara rağmen Barcelona tarafının, sadece teknik meselelerle ilgilenip Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için yöneticilerle bir araya geleceği yazıldı.

Arjantinli dünya yıldızının Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sene sonu bitiyor. Messi, Paris ile sözleşme yenilemeye pek sıcak bakmazken, Avrupa'da bir sezon daha devam etmek istediği ifade edildi.

PSG formasıyla bu sezon toplam 33 maça çıkan Messi, 18 gol atıp 17 asist kaydetti.