Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'nın Alexandru Maxim için istediği bonservis belli oldu! 5 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:50

Gaziantep FK'nın Alexandru Maxim için istediği bonservis belli oldu! 5 milyon Euro...

Gaziantep FK’nın Alexandru Maxim için istediği bonservis belli oldu! 5 milyon Euro...

Beşiktaş'ta devre arası Gaziantep FK'den takıma katılan Rumen oyuncu Alexandru Maxim'in bonservis ücreti belli oldu. Kartal'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği oyuncu için Gaziantep ekibi, 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Anlaşma sağlanması durumunda Rumen oyuncu yeni sezonda da Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

Beşiktaş, yaşanılan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i devre arası transfer döneminde kadrosun katmıştı.

Beşiktaş'ın, G.Antep'ten kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.

G.Antep'in, oyuncusu için 5 milyon euro istediği; Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın, deprem felaketinin ardından kiraladığı Maxim'in sözleşmesinde satın alma maddesi yer almıyor.

Rumen oyuncu Beşiktaş formasıyla ligde 4 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. (fotoMaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
Bay Kemal CHP'de diktatörlük kurdu! İşte Kılıçdaroğlu'nun demokrasi karnesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih açıklandı! Asgari ücret seviyesine yükseldi
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
Lastikçide işe başlamıştı 6 yılda holding yönetimine girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'nın Alexandru Maxim için istediği bonservis belli oldu! 5 milyon Euro...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA