Gaziantep FK’nın Alexandru Maxim için istediği bonservis belli oldu! 5 milyon Euro...

Beşiktaş, yaşanılan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i devre arası transfer döneminde kadrosun katmıştı.

Beşiktaş'ın, G.Antep'ten kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.

G.Antep'in, oyuncusu için 5 milyon euro istediği; Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın, deprem felaketinin ardından kiraladığı Maxim'in sözleşmesinde satın alma maddesi yer almıyor.

Rumen oyuncu Beşiktaş formasıyla ligde 4 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. (fotoMaç)