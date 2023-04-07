Trabzonspor’da Sergen Yalçın’la ilk turda olmadı

İSKENDER GÜNEN - SİHİRLİ DEĞNEK YOK

Önce bir gerçeği belirtmek gerekiyor… Geçen yılın şampiyonu neden bugünlere geldi. Sorunun nedenleri ve niçinleri irdelemeden doğruyu bulma şansımız yok. Sezon başı ayrılanlar ve yapılan transferler gelinen noktanın nedeni olarak karşımızda. Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ardından Avrupa'ya veda, lig başarısızlığı ve Türkiye Kupası'ndan da elenmek… Böylesi bir başarısızlıktan sonra kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar var. Bu bir yönetim beceriksizliğidir. Şimdi yeniden her zaman olduğu gibi yine yeniden yapılanma için yola çıkılıyor... Sergen Yalçın gündemdeki isim. Hangi teknik adam gelirse gelsin elinde sihirli bir değneği yoktur. Önce sistem sonra başarı ve istikrarlı bir takım gelir. Gerisi günü kurtarmaktır.