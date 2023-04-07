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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:36

Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Stanislav Cherchesov ...

Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Stanislav Cherchesov ...

Trabzonspor'da Stanislav Cherchesov sürprizi yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarına tam gaz devam eden Bordo-Mavililere Rus hoca önerildi. Trabzonspor'un Stanislav Cherchesov konusunda resmi adım atıp atmayacağı merak konusu.

Trabzonspor'da teknik direktör konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Stanislav Cherchesov menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililere önerildi. Trabzonspor Rus hoca Stanislav Cherchesov ile kararını henüz vermiş değil.

TRABZONSPOR'A STANİSLAV CHERCHESOV ÖNERİSİ
Avcı'nın ardından Orhan Ak'ın da takımdan ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la görüşmüştü. Başarılı teknik adamdan ilk temasta olumlu sonuç alamayan Bordo-Mavililere Stanislav Cherchesov önerildi.

Uzun süre Rusya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2021 yılı sonunda Ferenvaros'a imza atan Stanislav Cherchesov, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'un gündemine girdi. 59 yaşındaki teknik adam, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞILAMAZSA STANİSLAV CHERCHESOV
Trabzonspor ise Stanislav Cherchesov ile ilgili kararını henüz vermedi. Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek olan Bordo-Mavili yönetim, başarılı hocadan sonuç alamazsa Stanislav Cherchesov'a yönelebilir.

4-2-3-1 sistemini benimseyen Stanislav Cherchesov, Ferencvaros ile çıktığı 64 maçta 37 galibiyet, 15 yenilgi ve 12 beraberlik elde ederek maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı. (Akşam)

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Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Stanislav Cherchesov ...
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