Fenerbahçe’de rota İngiltere’ye çevrildi! Chiedozie Ogbene...

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İrlanda Milli Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi izlediği duyurmuştu.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İngiliz kulübü Rotherham United ile sözleşmesinin sezon sonu bittiği hatırlatılarak "Kontratını tekrar uzatması zor ihtimal.

Yeni gelen haberde de sarı lacivertlilerin Ogbene'yi izleyip beğendiği ve bu konuda ısrarcı olduğu yazıldı. Ayrıca "Bu dönem Championship'te 8 gol atarak forvet özellikleri de olduğunu kanıtladı. Bu da Türk tarafının ilgisini çekti" yorumu yapıldı.