eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den Fikret Orman itirafı!

Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar Tuba Kalçık'a samimi açıklamalarda bulundu. Ece Erken, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili de çarpıcı itiraflarda bulundu.
■ Normalde eşinizin toplantılarına hep gittiğini söylediniz. O gece neden yanında değildiniz?
Fikret Orman'ı sevmediğim için gitmedim. Fikret Orman kendine ait düşünceleri, Şafak'a dayatıp, ona söyletiyordu. Buna çok şahit olduğum için onu sevmiyordum. O günkü toplantıyı da Fikret Orman istemiş. Bundan dolayı da gitmedim. Eğer gitseydim yanımda Eymen de olurdu. Benim için çok daha büyük bir felaket olurdu.
"YENGE BİR VURULDUK"
Olaydan kısa bir süre sonra da şoförü aradı ve "Yenge biz vurulduk" dedi. Sonrasında ölüm haberini aldım. Öldü dedikleri anda yıkıldım. Onun son halini görmedim, görmek istemedim. Hastaneye gittiğimde abisi ve birkaç adam vardı. Ama ben tek başıma kaldım. Abisi sonra beni şoförüyle eve gönderdi.