eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den Fikret Orman itirafı!

■ Normalde eşinizin toplantılarına hep gittiğini söylediniz. O gece neden yanında değildiniz?

Fikret Orman'ı sevmediğim için gitmedim. Fikret Orman kendine ait düşünceleri, Şafak'a dayatıp, ona söyletiyordu. Buna çok şahit olduğum için onu sevmiyordum. O günkü toplantıyı da Fikret Orman istemiş. Bundan dolayı da gitmedim. Eğer gitseydim yanımda Eymen de olurdu. Benim için çok daha büyük bir felaket olurdu.