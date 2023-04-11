Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Dele Alli'ye açık kapı! "Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa..."
Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:44

Ahmet Nur Çebi'den Dele Alli'ye açık kapı! "Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa..."

İHA
Ahmet Nur Çebi’den Dele Alli’ye açık kapı! Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodan memnun olduklarını dile getirerek, Masuaku ve Redmond’ı kadroda tutmak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, Dele Alli'ye ise sıfır bonservisle oynamak şartıyla kapılarının açık olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku, Giresunspor karşısında bu sezon 25. kez 11'de başladı. Trabzonspor maçında da forma giymesi halinde Kongolu futbolcu, bonservisiyle siyah-beyazlıların futbolcusu olacak.

Masuaku'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuya açıklık getirdi.

Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi, aynı zamanda Redmond'ın da kendileriyle yola devam etmek istediğine değinerek, "Redmond'ın kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Dele Alli'nin durumu hakkında ise Ahmet Nur Çebi, "Dele Alli, iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun beye (Kazancı) talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, kulübe maddi olarak yük olmayacaksa, ben kendisi ile devam etmek isterim. Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim dedim" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesinde kimler var? 2023 CHP milletvekili aday listesi YSK sisteminde!
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
28. DÖNEM AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | Seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler olacak?
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den Dele Alli'ye açık kapı! "Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA