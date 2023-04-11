Vincent Aboubakar, Kamerun’da gündem oldu!

Beşiktaş'ta daha önce oynadığı 2 dönemde de şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bu sezonun ikinci yarısında döndüğü Kartal'a hayat vermeye devam ediyor. Giresun karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerin başında yer alan Aboubakar'ın bu performansı Kamerun basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Yıldız oyuncunun iki golünü, "Aboubakar çift görüyor" başlığıyla takipçilerine aktaran "Camfoot", "İki gol atan Aboubakar liderliğindeki Kara Kartallar, enerjisini, gücünü bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

ZORLANINCA PENÇELER ÇIKIYOR

Kartal'ın bir diğer Kamerunlu oyuncusu Nkoudou'nun yokluğunda takım arkadaşlarının kendilerine yakışan bir galibiyet elde ettikleri vurgulanan haberde, Aboubakar için şu övgüde bulunuldu: "Kara Kartalların pençelerini çıkartmak için zorlanmaları gerekiyordu. Baskı altındaki rakip paniğe kapıldı ve daha fazla hata yaptı. Aboubakar'ın penaltı noktasından eşitliği sağlamasından sonra galibiyet kolay geldi. Maçın kutsal adamı Aboubakar, bu kış kulübe döndüğünden beri su üstünde yürümeye devam ediyor." Beşiktaş'a ara transferde gelen her 115 dakikada bir gol atmayı başaran Aboubakar şu anda 9 maçta 6 gol ve 1 asiste ulaşmış durumda.

