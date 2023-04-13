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Giriş Tarihi: 13.4.2023 16:33

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gelişmesi! Talibi yok...

Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou gelişmesi! Talibi yok...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kevin N'Koudou'ya ciddi bir talip çıkmadı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Kevin N'Koudou, sezon sonunda bitecek olan kontratı sebebiyle menajerine kulüp bulması talimatını vermişti. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu, beklediği ilgiyi göremedi.

Temas kurduğu kulüplerden en az 1.5 milyon Euro talep eden N'Koudou'ya, senelik 1 milyon Euro seviyesinde bile tekliflerin gelmediği kaydedildi.

YOLU ADA'YA DÜŞEN 9 FUTBOLCU
Siyah-Beyazlılar, sezon başında İngiltere Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Romain Saiss, Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Arthur Masuaku gibi isimlere ek olarak listeye daha önce Premier Lig'de oynamış; Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou da eklendiğinde kadroda yolu Ada'dan geçen futbolcu sayısı 9'a ulaşmıştı.

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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gelişmesi! Talibi yok...
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