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Giriş Tarihi: 13.4.2023 11:51

Son dakika haberleri: Eczacıbaşı maçı sonrası şoke eden olay! Genç oyuncu pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Eczacıbaşı maçı sonrası şoke eden olay! Genç oyuncu pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-2 yenildiği Novara'yı konuk eden Eczacıbaşı rövanşı 3-0 aldı ve adını finale yazdırdı. İtalyan ekibi, finale çıkmamanın üzüntüsünün yanına şok bir ölümle sarsıldı. Ebrar'ın takım arkadaşı İtalyan Julia Ituma hayatını kaybetti.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı, Novara'dan rövanşı farklı aldı. İtalya'daki mücadeleyi 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, İstanbul'da rakibine set vermedi, 20 Mayıs'ta Torino'da oynanacak Süper finale ilk çıkan takım olmayı başardı.

NOVARA'DA ITUMA MAÇTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Maçın ardından herkesi sarsan trajik bir ölüm yaşandı. Novara takımında forma giyen Julia Ituma yaşamını yitirdi. 2004 doğumlu İtalyan voleybolcu, Eczacıbaşı maçının ardından kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

'ITUMA'NIN TRAJİK ÖLÜMÜ BENİ ŞOK ETTİ'

İtalyan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto da Twitter'dan Ituma için bir taziye mesajı yayınladı;

'Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum.'

Ituma, Club Italia'dan ayrıldıktan sonra Novara takımıyla ilk sezonunu geçiriyordu. İtalyan voleybolunun dikkat çeken adaylarından biriydi. Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 192 cm boyunda, güçlü fiziğiyle geleceğin pasör çaprazlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Genç takımla Eyof ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

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Son dakika haberleri: Eczacıbaşı maçı sonrası şoke eden olay! Genç oyuncu pencereden düşerek hayatını kaybetti
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