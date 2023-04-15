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Giriş Tarihi: 15.4.2023 20:16

Son dakika haberleri: Dele Alli'den veda gibi mesaj! Sosyal medyadan paylaştı...

Son dakika haberleri: Dele Alli’den veda gibi mesaj! Sosyal medyadan paylaştı...

Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sezonu kapattığını açıklayan İngiliz yıldızın taraftara teşekkür etmesi veda mesajı olarak yorumlandı.

Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Dele Alli yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sezonu kapattığını söyleyen Alli, "Maalesef benim için sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdikleri sevgi için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu ayrıca, "Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeye odaklandım. Sosyalleşmelere bir süre ara vereceğim, iyileşip var gücümle döneceğim. Yakında görüşürüz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın şu ana dek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı Dele Alli'nin taraftara teşekkür etmesi, veda mesajı olarak yorumlandı.

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Son dakika haberleri: Dele Alli'den veda gibi mesaj! Sosyal medyadan paylaştı...
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