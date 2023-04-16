Beşiktaş’ın Trabzonspor’u yıkacak planı! Alexandru Maxim...

Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanındaki kadrosu ve oyun planı netlik kazandı. Haftalar boyunca merkezde Amir, Salih ve Gedson ile sahaya çıkan teknik direktör Şenol Güneş, istediği verimliliği elde edememişti. Fenerbahçe derbisi ile birlikte Redmond'un devreye girmesi ve takımın 4-2-3-1'e verdiği olumlu reaksiyon, planları ve dizilişi değişime uğrattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında cezalı Amir'in yokluğunda geçtiğimiz hafta yedek soyunan Gedson'u 11'e alıp, Salih'in yanına monte edecek.





TAKIMA UYUMU HOCASI ŞENOL GÜNEŞ'İ İKNA ETTİ

Sakat Cenk'in yerine ise Redmond sol kanada geçecek. Güneş, karşılaşmaya dair Necip Uysal mı Alexandru Maxim mi sorularını da noktaladı. Deneyimli teknik adam, rakibinin defansif zafiyetlerinden en iyi şekilde faydalanmak adına Maxim ile sahaya çıkacak. Rumen oyuncunun idmanlarda Aboubakar ile uyumu da teknik ekibin dikkatini çekti.

ABOUBAKAR'IN GÖZÜ REKORDA

BEŞIKTAŞ'A ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve ilk 4 maçında skor katkısı veremeyen Vincent Aboubakar, lige verilen aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak son 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Kamerunlu santrfor, kariyerinde 2. kez bu istikrarı yakalarken bugün rekor için sahaya çıkacak. Daha önce 2020-21'de bunu yapan Aboubakar, ağları bulursa ilk kez üst üste 6 lig maçında gol atmış olacak.





N'KOUDOU KADROYA DÖNDÜ

BEŞIKTAŞ'TA Georges-Kevin N'Koudou, 6 maçın ardından Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Hafta içinde Atletico Madrid ile oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna giren Fransız oyuncu, 88'de şık bir gol atarak hocasının gözüne girmişti.