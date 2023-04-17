Bayern Münih’te Sadio Mane krizi büyüyor! Sezon sonu yollar ayrılıyor...

Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.

Bayern Münih yönetimi bu olayın ardından, Senegalli oyuncuyu geçici süreliğine kadro dışı bıraktı. Yönetim ayrıca rekor bir ceza vererek; Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

Son çıkan haberlere göre; Bavyera ekibi Thomas Tuchel'in yapıcı açıklamasına rağmen Sadio Mane'nin biletini kesti. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Bayern, Sadio Mane'nin devam eden kontratına rağmen 31 yaşındaki yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.