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Giriş Tarihi: 17.4.2023 15:36 Son Güncelleme: 17.4.2023 15:38

Bayern Münih'te Sadio Mane krizi büyüyor! Sezon sonu yollar ayrılıyor...

Bayern Münih’te Sadio Mane krizi büyüyor! Sezon sonu yollar ayrılıyor...

Bayern Münih'te Senegalli yıldız Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumruklamıştı. Bunun üzerine oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Son çıkan haberlere göre Bavyera ekibi, tecrübeli kanat oyuncusu ile sezon sonuna yollarını ayırma kararı aldı.

Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.

Bayern Münih yönetimi bu olayın ardından, Senegalli oyuncuyu geçici süreliğine kadro dışı bıraktı. Yönetim ayrıca rekor bir ceza vererek; Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

Son çıkan haberlere göre; Bavyera ekibi Thomas Tuchel'in yapıcı açıklamasına rağmen Sadio Mane'nin biletini kesti. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Bayern, Sadio Mane'nin devam eden kontratına rağmen 31 yaşındaki yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.

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Bayern Münih'te Sadio Mane krizi büyüyor! Sezon sonu yollar ayrılıyor...
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