Enner Valencia yeni rekora koşuyor! Aykut Kocaman’a 2 gol kaldı...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de bu sezon müthiş bir performans sergileyen Enner Valencia, en iyi sezonunu yaşıyor. Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, Alex de Souza'nın rekorunu egale etmişti. Şimdi de yıldız oyuncu yeni bir rekora doğru koşarken, 2 gol daha atması halinde kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu Aykut Kocaman'ı yakalamış olacak.
Valencia, F.Bahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta penaltıdan 12. golünü atarken, toplamda 27 gole ulaştı. Ligde krallığa koşan Ekvadorlu santrfor, 2 gol daha kaydederse, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı da yakalayacak. 3 gol bulması halinde ise rekorun yeni sahibi olacak. Kocaman, 103 golle şampiyon olunan 1988-1989 sezonunda fileleri 29 kez havalandırarak kral olmuştu.