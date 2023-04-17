Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye tepki: Yakıştıramadık

"TRANSFER TAHTASINI AÇMAK İÇİN 6-7 MİLYON EURO'LUK KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR"

Koç, bir taraftarın "Mensah'la sözleşme imzalanacak mı?" sorusunu "Mensah iyi bir oyuncu, Kayseri'de kalmasından yanayız ve buna dönük de bir teklifte bulunduk. Kendisinden cevap bekliyoruz" diye yanıtladı.

Kulübün eskisi gibi yüksek gelirlere sahip olmadığını ve buna göre hareket ettiklerini anlatan Koç, futbolcuların maaşlarının ödenmediği söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Koç, yönetim olarak süreci doğru yönetmeye çalıştıklarını aktararak, "Her ay sadece 1 milyon avro maaşlar var. Diğer konuları bir kenara bırakıyorum. Transfer tahtasını açmak için 6-7 milyon avroluk kaynağa ihtiyaç var. En az 3-4 milyon avro da yeni transferler için ihtiyaç var. Transfer tahtası açılmazsa elimizdeki kadroyla önümüzdeki yıl ligi bitiremeyiz. Hazin bir sona gider bu iş." ifadelerini kullandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi, "Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var:

Bu bilgi doğru mu?

Doğruysa etik mi?

Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" açıklamasını yapmıştı.