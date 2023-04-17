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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:02 Son Güncelleme: 17.4.2023 16:27

Son dakika: Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika: Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 30. haftayı yönetecek hakemler açıklandı. İşte 30. haftayı yönetecek hakemler...

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: ALİ ŞANSALAN

20.30 Alanyaspor - Galatasaray: ABDULKADİR BİTİGEN

19 NİSAN ÇARŞAMBA:

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: HÜSEYİN GÖÇEK

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: YİĞİT ARSLAN

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: SARPER BARIŞ SAKA

20.30 Başakşehir - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA

20 NİSAN PERŞEMBE:

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: HALİL UMUT MELER

20.30 Sivasspor - Trabzonspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

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Son dakika: Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı!
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