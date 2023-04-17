Son dakika: Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: ALİ ŞANSALAN
20.30 Alanyaspor - Galatasaray: ABDULKADİR BİTİGEN
19 NİSAN ÇARŞAMBA:
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: HÜSEYİN GÖÇEK
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: YİĞİT ARSLAN
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: SARPER BARIŞ SAKA
20.30 Başakşehir - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA
20 NİSAN PERŞEMBE:
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: HALİL UMUT MELER
20.30 Sivasspor - Trabzonspor: BAHATTİN ŞİMŞEK