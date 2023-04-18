Beşiktaş derbisinde iş bitebilir!

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken SABAH Spor yazarları, tepedeki takımların kalan maçları üzerinden yarışı yorumladı
SORU: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalanmaçlarına bakarsak tablo ne olur? Kim hangi maçlarda puankaybedebilir? Bize takım takım analiz yapar mısınız?
OYUNCULAR SORUMLULUK ALDIKLARINI GÖSTERDİLER
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, güçlü oyun performansını Kayserispor maçında yeniden kazandı. Oyuncular sorumluluk aldıklarını ve şampiyonluk inancını gösterdiler. 6 puanlık fark, rakiplerde baskı oluşturduğu gibi G.Saray'a psikolojik avantaj kazandırıyor. Kayseri maçında gördüm ki G.Saraylı oyuncular rehavetduygusunu rafa kaldırmış. Beşiktaş derbisinin dışındaki maçları G.Saray kazanabilecek güçte. Özellikle Alanya ve Karagümrük maçlarından alınacak 6 puan, Beşiktaş derbisini G.Saraylı oyuncular için sezonu bitirme maçı haline getirebilir. Sarı-kırmızılılar bu anlayış ve motivasyonla sahaya çıkarlar. Fenerbahçe fikstür üzerindeG.Saray'dan dahaaz maç oynayacak gibigörünüyor ama mayısayı Jesus ve öğrencileriiçin yoğun geçecek. Sadece ligdeki kalan 7 maçı değerlendirmek yanlış olur. Sivas gibisert bir ekiple kupadaiki kez karşılaşacaklar. Finale kalırlarsa toplamda 10 maç oynayacaklar. F.Bahçe, sadece G.Saray'ı kovalamayacak, arkasından gelen Beşiktaş'ı da gözleyecek. Beşiktaş en rahat takım. Şenol hoca bu sezona kayıp olarak bakıyor ama alacakları puanları kâr olarak görüyor. Bu üçüncülük mü yoksa ikincilik mi olur, kararı G.Saray derbisi gösterir.
FENERBAHÇE MAÇI PANİKLETIYOR!
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın 4 maçı varSeyrantepe'de, sonuncusuFenerbahçe ile… Dört deplasmanınbirisi Beşiktaş maçı. İkisi düşme hattındakiAnkaragücü ve İstanbulspor'la… Altıpuanlık fark bu nedenle önemli. Daha azbaskı hissedecek. Maçların zor olduğunubiliyorlar, bu yüzden kendilerinden çok Fenerbahçe maçlarınıtakip ediyor ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar.F.Bahçe 7 maç oynayacak. Hiçbiri kolay değil. "Kesin kazanır"diyemiyoruz. Üçü içeride, taraftarını tekrar yanına almalı, 4'ü dışarıdaama biri G.Saray ile. Şampiyonluk son maça kalır mı? Enbüyük panik buradan çıkıyor. Seyrantepe'de F.Bahçe'ninkupayı kaldırma ihtimali…Beşiktaş'ta bir durum netleşti; kazanacaksa,Aboubakar'a ihtiyaç var. Sekiz maçları kaldı, ikisini hükmenkazacaklar. İki hafta sonra içeride Galatasaraymaçı var. Ligin kararı o maçta verilecek.
BEŞİKTAŞ'IN ARTIK ŞANSI KALMADI!
ALİ GÜLTİKEN: Genel gidişata bakarsak Galatasaray'ın, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde puan kaybetse bile diğer maçları kazandığı takdirde ipi göğüsleme şansı oldukça yüksek. Fenerbahçe hâlâ zirve yarışına devamediyor fakat tüm maçlarını kazanmak ve Galatasaray'ın derbiler dışında yapabileceği puan kayıplarını beklemek zorunda. Ayrıca nisan ayının sonuna kadar maçlarını Galatasaray'dan bir gün sonra oynamanın getireceği baskıyı da yönetmeli. Önündeki 3 maçı (Başakşehir, İstanbul ve Sivas) zorlu rakiplerle ama F.Bahçe sezon sonu için bir şeyler söylemek istiyorsa bunları kazanmalı. Beşiktaş şampiyonlukla ilgili süreci iyicezayıflattı. Matematiksel şansı var ama ligin boyukısaldı ve önünde iki rakibi bulunuyor.
GALATASARAY'IN ALANYA SINAVI ÇOK ZOR DEĞİL
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye göre fikstür ve ikili averaj avantajı var. Alanya deplasmanınızor görmüyorum. Ankaragücü veBeşiktaş deplasmanları zor olur. Fenerbahçe'nin son Galatasaray derbisine kadar bir şansı olabilmesi için hiç puan kaybetmemesi gerekiyor. Başakşehir, Sivas ve düşmeme mücadelesi veren Giresun maçları hiç kolay değil. Beşiktaş'ın zaten şampiyonluk şansı yoktu, ikincilik şansı vardı. Ama Trabzon'da kaybedilen iki puan Fenerbahçe ile aradaki farkı açtı. Adana Demir ve Antalya deplasmanları bana göre zor geçecek. İkincilikşansı da tüm kalan maçlarını kazanırsa olur.
JESUS'UN OYUNU İLE 3 PUAN CEPTE DEĞİL
BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir'in bu hafta önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ile oynayacağı maçlar belirleyici olabilir. Beşiktaş'ın kalan haftalarda en önemli sınavı Galatasaray olacak. G.Saray, Adana ve Kayseri'ye 8 gol atıp sol şeride çıktı. Dikiz aynasındaufuk çizgisinde görünen Fenerbahçe'nin1 viteslik hız artışıyla rakibine yetişmesi mümkündeğil. Jesus'un takımının oynadığı futbolda 3 puan cepte oyunu olmadığının altını çizmek lazım. Hakemler ve VAR odası her hafta ayrı skandala imza atarken kalan maçlarda x, y favori demenin manası yok. Buruk'un takımı, Alanya ve Karagümrük maçlarını kazanırsa Beşiktaş derbisinde mağlubiyet opsiyonunu bile cebinde tutabilir.
KİMSE BİLEK GÜCÜNE BAKMAZ OLDU
SORU: Hakemlerden herkes şikâyetçi. Fakat şikâyeteden takımların aleyhine olduğu kadar lehine de hataoluyor. Gelinen noktada yapılan açıklamalar, konuşmalar,atılan sosyal medya mesajları komik değil mi? Artık iştakımların kaldığı otele kadar geldi mesela.
F.BAHÇE'YE SÜREKLİ PENALTI ÇALINIYOR
LEVENT TÜZEMEN: Sezon başından bu yana en fazla hata G.Saray'a yapıldı. Ençok penaltıyı da Fenerbahçe kazandı. Çalınan 16 penaltının 14'ü sarı-lacivertliler ya skorda eşitlik varken ya da gerideyken verildi. Sonuçta deplasmandaki Adana Demir maçı hariç F.Bahçe, hakemlerden en az şikâyetçi olması gereken takımdır ama G.Saray, hakem hatasıyla kupadan elendi. Konya ve Adana Demir maçlarında Dubois ve Mertens'e yapılan faullerde kırmızı kartlar verilmedi. Sivas'ta sayılmayan ve F.Bahçe tarafından yangına dönüştürülen gol, G.Saray'a avantaj gibi olmadı. Çünkü Sivas golü attı, G.Saray maçı da son dakikada kazandı. Algı operasyonlarınabakarsak yavuz hırsızkonumundaki F.Bahçe, evsahibi G.Saray'ı bastırmaya çalışıyor. Türkiye'de elit kategoride bulunan Halil Umut Meler dışında, artık FIFA kokartı taşıyacak hakem yok. Ayrıca hakemlerimiz çok kalitesiz ve bilgisiz. Hakem hatalarını 4 büyük takım üzerinden okumamalıyız. Diğer kulüplerin de canları yanıyor.
ARTIK SEVİYE YOK!
ALİ GÜLTİKEN: Yapılan hatalar var ve bunların olduğunu da birçok kesim dile getiriyor. Fakat genele baktığımızda tüm takımların şikâyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda demek ki bu hatalar herkese yapılıyor. Hep dile getiriyorum,ligi yalnızca bu noktadankonuşur ve tartışır hale getirdiğinizdeseviye de artık iyice farklınoktalara gidiyor. Bu tartışma da daha ne kadar ileri gidebilir, seviye nerelere ilerler bunu da zamana bırakalım.
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDER
ÖMER ÜRÜNDÜL: Hep söylediğim gibi, ülkemizde benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Bu takımların maçlarında görev alan hakemler zihinsel olarak baskı altında kalıyor. Bu yüzden de büyük hatalar oluyor. Bu olumsuz futbol ikliminin ülkemizde değişme şansını hiç görmüyorum. Böyle gelmiş böyle gider.
BÜYÜK BİR ÇİRKİNLİK VAR!
GÜRCAN BİLGİÇ: İş komiklikten çıktı; büyük bir çirkinliğin içindeyiz. Herkes rakibini nasıl 'lekelerim' onun peşinde.Bu ortamı yaratanlar, bundan önce aynı dinamiklerdennemalandılar. Kupa kazandılar, galip geldiler, mağlup ettirdiler. "Her yol mubahtır" anlayışı herkese yapıştı, çünkü kime sorsanız karşı tarafı gösteriyor ve aynı silahı istiyor. Bu rekabetin bileğin gücüyle olmadığını, hakemlerin baskı altına alınıp, kararlarıyla oynanmasının icap ettiğini gördüler. Yazık ki çok yazık…
DERTLERİ GAZETECİLİK DEĞİL
BÜLENT TİMURLENK: Spor medyasında takımlarının galibiyetinde payı olduğunu, şampiyonluk gelecekse kendilerinin desteği ile olacağını yönetime inandırmış, kendi yalanına inanmış garip bir insan topluluğu var. Bunların derdi takım sevgisi değil, gazetecilik etiği hiç değil. Hayatlarını onursuzca kazanmak da umurlarında değil. Bu yüzden sosyal medyadaterör estiriyorlar. Demek ki bu şarlatanların oteli olsa es kaza deplasmana gelmiş takım otellerinde kalsa, 'oda kahvaltısı karşılığında maçı verin' diyecekler. Bu insanlara inanan, onların suyuna giden kulüp yöneticileri de kendi başarısızlıklarına kılıf hazırlıyor.
Haftanın maçınaArslanboğa
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, haftanın en kritik mücadelesi olarak öne çıkan yarınki Başakşehir- Fenerbahçe karşılaşmasında düdüğü Suat Arslanboğa'ya verdi. İşte haftanın hakemleri: