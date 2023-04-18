Beşiktaş derbisinde iş bitebilir!

OYUNCULAR SORUMLULUK ALDIKLARINI GÖSTERDİLER

FENERBAHÇE MAÇI PANİKLETIYOR!

BEŞİKTAŞ'IN ARTIK ŞANSI KALMADI!

GALATASARAY'IN ALANYA SINAVI ÇOK ZOR DEĞİL

JESUS'UN OYUNU İLE 3 PUAN CEPTE DEĞİL

KİMSE BİLEK GÜCÜNE BAKMAZ OLDU

F.BAHÇE'YE SÜREKLİ PENALTI ÇALINIYOR

ARTIK SEVİYE YOK!

BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDER

BÜYÜK BİR ÇİRKİNLİK VAR!

DERTLERİ GAZETECİLİK DEĞİL

Galatasaray, güçlü oyun performansını Kayserispor maçında yeniden kazandı. Oyuncular sorumluluk aldıklarını ve şampiyonluk inancını gösterdiler. 6 puanlık fark, rakiplerde baskı oluşturduğu gibi G.Saray'a psikolojik avantaj kazandırıyor.Beşiktaş derbisinin dışındaki maçları G.Saray kazanabilecek güçte. Özellikle Alanya ve Karagümrük maçlarından alınacak 6 puan, Beşiktaş derbisini G.Saraylı oyuncular için sezonu bitirme maçı haline getirebilir. Sarı-kırmızılılar bu anlayış ve motivasyonla sahaya çıkarlar.Sadece ligdeki kalan 7 maçı değerlendirmek yanlış olur.Finale kalırlarsa toplamda 10 maç oynayacaklar. F.Bahçe, sadece G.Saray'ı kovalamayacak, arkasından gelen Beşiktaş'ı da gözleyecek.Şenol hoca bu sezona kayıp olarak bakıyor ama alacakları puanları kâr olarak görüyor. Bu üçüncülük mü yoksa ikincilik mi olur, kararı G.Saray derbisi gösterir.Dört deplasmanınbirisi Beşiktaş maçı. İkisi düşme hattındakiAnkaragücü ve İstanbulspor'la… Altıpuanlık fark bu nedenle önemli.Maçların zor olduğunubiliyorlar, bu yüzden kendilerinden çok Fenerbahçe maçlarınıtakip ediyor ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar.F.Bahçe 7 maç oynayacak. Hiçbiri kolay değil.Üçü içeride, taraftarını tekrar yanına almalı, 4'ü dışarıdaama biri G.Saray ile.Enbüyük panik buradan çıkıyor. Seyrantepe'de F.Bahçe'ninkupayı kaldırma ihtimali…Beşiktaş'ta bir durum netleşti; kazanacaksa,Aboubakar'a ihtiyaç var. Sekiz maçları kaldı, ikisini hükmenkazacaklar.Genel gidişata bakarsak Galatasaray'ın, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde puan kaybetse bile diğer maçları kazandığı takdirde ipi göğüsleme şansı oldukça yüksek.Galatasaray'ın derbiler dışında yapabileceği puan kayıplarını beklemek zorunda. Ayrıca nisan ayının sonuna kadar maçlarını Galatasaray'dan bir gün sonra oynamanın getireceği baskıyı da yönetmeli. Önündeki 3 maçı (Başakşehir, İstanbul ve Sivas) zorlu rakiplerle ama F.Bahçe sezon sonu için bir şeyler söylemek istiyorsa bunları kazanmalı.Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye göre fikstür ve ikili averaj avantajı var.Fenerbahçe'nin son Galatasaray derbisine kadar bir şansı olabilmesi için hiç puan kaybetmemesi gerekiyor. Başakşehir, Sivas ve düşmeme mücadelesi veren Giresun maçları hiç kolay değil.zaten şampiyonluk şansı yoktu, ikincilik şansı vardı. Ama Trabzon'da kaybedilen iki puan Fenerbahçe ile aradaki farkı açtı. Adana Demir ve Antalya deplasmanları bana göre zor geçecek.Başakşehir'in bu hafta önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ile oynayacağı maçlar belirleyici olabilir. Beşiktaş'ın kalan haftalarda en önemli sınavı Galatasaray olacak. G.Saray, Adana ve Kayseri'ye 8 gol atıp sol şeride çıktı.Jesus'un takımının oynadığı futbolda 3 puan cepte oyunu olmadığının altını çizmek lazım. Hakemler ve VAR odası her hafta ayrı skandala imza atarken kalan maçlarda x, y favori demenin manası yok. Buruk'un takımı, Alanya ve Karagümrük maçlarını kazanırsa Beşiktaş derbisinde mağlubiyet opsiyonunu bile cebinde tutabilir.Sezon başından bu yana en fazla hata G.Saray'a yapıldı.Çalınan 16 penaltının 14'ü sarı-lacivertliler ya skorda eşitlik varken ya da gerideyken verildi. Sonuçta deplasmandaki Adana Demir maçı hariç F.Bahçe, hakemlerden en az şikâyetçi olması gereken takımdır ama G.Saray, hakem hatasıyla kupadan elendi. Konya ve Adana Demir maçlarında Dubois ve Mertens'e yapılan faullerde kırmızı kartlar verilmedi. Sivas'ta sayılmayan ve F.Bahçe tarafından yangına dönüştürülen gol, G.Saray'a avantaj gibi olmadı. Çünkü Sivas golü attı, G.Saray maçı da son dakikada kazandı.Türkiye'de elit kategoride bulunan Halil Umut Meler dışında, artık FIFA kokartı taşıyacak hakem yok. Ayrıca hakemlerimiz çok kalitesiz ve bilgisiz. Hakem hatalarını 4 büyük takım üzerinden okumamalıyız. Diğer kulüplerin de canları yanıyor.Yapılan hatalar var ve bunların olduğunu da birçok kesim dile getiriyor. Fakat genele baktığımızda tüm takımların şikâyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda demek ki bu hatalar herkese yapılıyor.Bu tartışma da daha ne kadar ileri gidebilir, seviye nerelere ilerler bunu da zamana bırakalım.Hep söylediğim gibi, ülkemizde benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Bu takımların maçlarında görev alan hakemler zihinsel olarak baskı altında kalıyor. Bu yüzden de büyük hatalar oluyor. Bu olumsuz futbol ikliminin ülkemizde değişme şansını hiç görmüyorum. Böyle gelmiş böyle gider.İş komiklikten çıktı; büyük bir çirkinliğin içindeyiz.Kupa kazandılar, galip geldiler, mağlup ettirdiler. "Her yol mubahtır" anlayışı herkese yapıştı, çünkü kime sorsanız karşı tarafı gösteriyor ve aynı silahı istiyor. Bu rekabetin bileğin gücüyle olmadığını, hakemlerin baskı altına alınıp, kararlarıyla oynanmasının icap ettiğini gördüler. Yazık ki çok yazık…Spor medyasında takımlarının galibiyetinde payı olduğunu, şampiyonluk gelecekse kendilerinin desteği ile olacağını yönetime inandırmış, kendi yalanına inanmış garip bir insan topluluğu var. Bunların derdi takım sevgisi değil, gazetecilik etiği hiç değil. Hayatlarını onursuzca kazanmak da umurlarında değil.Demek ki bu şarlatanların oteli olsa es kaza deplasmana gelmiş takım otellerinde kalsa, 'oda kahvaltısı karşılığında maçı verin' diyecekler. Bu insanlara inanan, onların suyuna giden kulüp yöneticileri de kendi başarısızlıklarına kılıf hazırlıyor.Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, haftanın en kritik mücadelesi olarak öne çıkan yarınki Başakşehir- Fenerbahçe karşılaşmasında düdüğü Suat Arslanboğa'ya verdi. İşte haftanın hakemleri: