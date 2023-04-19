1500 dakika sorun olmaz

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, yıldızını her hafta parlatıyor.Portekizli hoca, sezon başından bu yana yapılaneleştirilerine karşı hepaçıklamasını yaptı. Arda'yı dinlendirerek kullanan deneyimli teknik direktör, kalan 7 maçın en az 5'inde yıldız oyuncuyu ilk 11'de başlatacak. Taraftarın endişesi ise futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi. Fakat bu detay, Başkan Ali Koç ile yakın ve iyi ilişkiler içinde olduğu Güler ailesi için sadece formalite. Yönetim,Karagümrük ve Ankaragücü maçlarını geriden gelerek kazanan Fenerbahçe bugün Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler rakibini yenip zirve takibini sürdürmek hedefinde. Son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan ev sahibi ekip ise kötü gidişe dur demek istiyor. F.Bahçe'de Altay, Lincoln, King ve Zajc sakat, Osayi ise sarı kart cezalısı.Ankaragücü maçında ilk yarının sonunda sahada hakemin önünü kesen Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci sportmenliğe aykırı hareket, hakem soyunma odası ve koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketten dolayı PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul dün yaptığı açıklamada iki yöneticiye 21'er gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin TL de ceza cezası verildiğini bildirdi. Sarı-lacivertli diğer yönetici Burak Çağlan Kızılhan'a ise ceza verilmedi.