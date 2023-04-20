Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Gomis'in yerine Kevin Nisbet'i düşünüyor
Giriş Tarihi: 20.4.2023 16:08 Son Güncelleme: 20.4.2023 16:23

Galatasaray, Gomis'in yerine Kevin Nisbet'i düşünüyor

Galatasaray, Gomis’in yerine Kevin Nisbet’i düşünüyor

Bafetimbi Gomis'le sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Hibernian forması giyen 26 yaşındaki santrfor Kevin Nisbet'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

Ligde adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor... Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar için bir iddia da İskoçya'dan geldi. "heraldscotland.com" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın Hibernian forması giyen 26 yaşındaki İskoç santrfor Kevin Nisbet'le ilgilendiğini ileri sürdü.

10 GOL ATTI
"Chiristopher Jack" imzalı haberde; "Sheffield United, Middlesbrough ve Galatasaray, Nisbet'i transfer etmek için yarışmaya hazır. Nisbet, kariyerini şekillendirecek hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray şu anda Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde" ifadeleri kullanıldı.

Sezon sonunda Icardi'nin kiralık sözleşmesi bitecek ve Bafetimbi Gomis'in de mukavelesi sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar, Icardi'yi almak için girişimlerini sürdürürken, Gomis'le ise yaşından dolayı yollar ayrılacak. Galatasaray'ın Kevin Nisbet'i Gomis'in yerine düşünebileceği de vurgulandı. Bu sezon İskoçya Premiership'te 13 maça çıkan Nisbet, 10 gol atıp, 1 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Başarabilecekler mi bakalım
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” çıkışına tepki geldi: 'Ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: 650 bin konutu yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Gomis'in yerine Kevin Nisbet'i düşünüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA