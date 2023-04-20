Galatasaray, Gomis’in yerine Kevin Nisbet’i düşünüyor

10 GOL ATTI

"Chiristopher Jack" imzalı haberde; "Sheffield United, Middlesbrough ve Galatasaray, Nisbet'i transfer etmek için yarışmaya hazır. Nisbet, kariyerini şekillendirecek hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray şu anda Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde" ifadeleri kullanıldı.

Sezon sonunda Icardi'nin kiralık sözleşmesi bitecek ve Bafetimbi Gomis'in de mukavelesi sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar, Icardi'yi almak için girişimlerini sürdürürken, Gomis'le ise yaşından dolayı yollar ayrılacak. Galatasaray'ın Kevin Nisbet'i Gomis'in yerine düşünebileceği de vurgulandı. Bu sezon İskoçya Premiership'te 13 maça çıkan Nisbet, 10 gol atıp, 1 asist yaptı.