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Giriş Tarihi: 20.4.2023 11:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geri dönüş ustası Jesus! Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geri dönüş ustası Jesus! Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe zirve yarışında çok kritik bir 3 puan kazanırken, Portekizli teknik adam Jesus'un başarısı dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası 'Biz bitti demeden bitmez' mottosunun yeni simgesi oldu. Fenerbahçe bir lig maçını daha kenardan gelen oyuncularının katkısıyla kazandı.

Kanarya, Alanya (3-1), Karagümrük (2-1) ve Ankaragücü (2-1) maçlarında ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen sahadan yedek güçlerle galip ayrılmıştı. Başakşehir karşısında da geleneği sürdürdü.

Bu sezon kulübeden gelenler 29 gollük (15 gol-14 asist) performans elde etti. Rakiplerinden de tam 20 puanı söküp hanesine yazdırdı.

JESUS'TAN BİR İLK

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir yabancı teknik direktör yönetiminde Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü. Daha önce Zico, Aragones, Daum, Advocaat ve görev yaptığı iki dönemde de Vitor Pereira bunu başaramamıştı. Jesus farkını ortaya koydu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geri dönüş ustası Jesus! Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı...
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