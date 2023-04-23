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Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:18

Aleksandar Stanojevic'den Kasımpaşa maçı değerlendirmesi! "Önemli olan neticeydi"

AA
Aleksandar Stanojevic’den Kasımpaşa maçı değerlendirmesi! Önemli olan neticeydi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, neticenin önemli olduğu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, geçen hafta yaşadıkları mağlubiyetten sonra galibiyetin önemine değindi.

Çok kaliteli bir maç olmadığını aktaran Stanojevic, şunları kaydetti:

"Önemli olan neticeydi. Özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi sonuna kadar desteklediler, bizim için çok önemli bir 3 puandı. Burada adaptasyon sürecim vardı, şimdi tabii ki daha iyi hedeflerimiz var. Şehrimiz ve taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor. Gelecek sezon, uzun bir süreç. Şu anlık güncel bir hazırlığımız yok."

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Aleksandar Stanojevic'den Kasımpaşa maçı değerlendirmesi! "Önemli olan neticeydi"
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