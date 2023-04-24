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Giriş Tarihi: 24.4.2023 12:25 Son Güncelleme: 24.4.2023 12:29

Porto, Pepe'nin sözleşmesini uzattı!

Porto, Pepe’nin sözleşmesini uzattı!

Porto, tecrübeli savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini 1 sezon daha uzattı. Başkan Pinto da Costa, "Bu son sözleşmesi olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Jorge Nuno Pinto da Costa'nın bir yıllık kontrat uzatma teklifini kabul eden Portekizli yıldız oyuncunun, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Pepe'nin imzaladığı sözleşmenin kulüp müzesinde saklanacağı da vurgulandı. Porto'da 2004-2007 sezonlarının ardından ikinci dönemini geçiren Pepe, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada görev aldı.

Portekiz Milli Takımı'nda 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Pepe, milli formayla 133 maçta 8 gol attı.

Deneyimli futbolcu, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.

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Porto, Pepe'nin sözleşmesini uzattı!
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