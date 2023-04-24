Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

OKAN BURUK'TAN ICARDI SÖZLERİ

Maç sonunda açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Icardi hakkında şunları söyledi: "Bugün Icardi'yi kullanıp kullanmamayı düşündük. Daha uzun bir sakatlığı olur mu diye düşüncelerimiz vardı. Rakibin ikinci yarıda kendi ceza sahasına yaslanması, ceza sahası içine yaslanan bir takım olması, öndeki koşu alanlarının çıkmaması bizi onu sahaya itmemizi sağladı. Sonraki maçta daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır."