Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 24.4.2023 12:10 Son Güncelleme: 24.4.2023 12:16

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'inde Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı. Dünkü maçta panenka penaltısını gole çeviremeyen Icardi'yi taraftar eleştirirken, Arjantinli yıldızın yeni adresi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Galatasaray taraftarını üzen o transfer haberi...

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve gol düellosuna sahne olan maç 3-3 berabere sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken, Karagümrük'ün gollerini ise Diagne ve Borini (2) kaydetti.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Maç fazlasıyla Fenerbahçe arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray şampiyonluk yarışında yara almış oldu. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

BURUK VE TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın 64. dakikasında Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

ICARDI'NİN PANENKA PENALTISI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi fakat Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Arjantinli golcünün kaçırdığı penaltının ardından teknik direktör Okan Buruk'un yedek kulübesine yumruk attığı görüldü.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

G.SARAY TARAFTARINI ÜZEN HABER

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, bu sezon kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmek için kolları sıvadı. G.Saray yönetimi bu transfer için bütçenin ağzını açacak fakat Icardi için ciddi talip çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Sportitalia, Icardi transferinde Galatasaray'a dev bir rakip çıktığını yazdı bu takımın da Juventus olduğunu ifade etti. Juventus, daha önce de Serie A'da Inter ve Sampdoria'da forma giyen Icardi için kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Vlahovic'i satmayı planlayan Juventus, Sırp oyuncunun yerine Mauro Icardi'yi getirmek istiyor. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası talipleri arttı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

PSG'de yedek kulübesine mahkum olan Icardi, Galatasaray resmen yeniden doğdu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi bu sezon 18 maçta 13 gol ve 7 asistlik bir katkı yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Arjantinli yıldız burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Galatasaray camiası da oyuncu için transfer görüşmeleri yaptıklarını da açıklamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

OKAN BURUK'TAN ICARDI SÖZLERİ

Maç sonunda açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Icardi hakkında şunları söyledi: "Bugün Icardi'yi kullanıp kullanmamayı düşündük. Daha uzun bir sakatlığı olur mu diye düşüncelerimiz vardı. Rakibin ikinci yarıda kendi ceza sahasına yaslanması, ceza sahası içine yaslanan bir takım olması, öndeki koşu alanlarının çıkmaması bizi onu sahaya itmemizi sağladı. Sonraki maçta daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır."

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Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...
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