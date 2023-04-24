Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen transfer haberi! İtalyanlar duyurdu: Icardi geri dönüyor...

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve gol düellosuna sahne olan maç 3-3 berabere sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken, Karagümrük'ün gollerini ise Diagne ve Borini (2) kaydetti.
Maç fazlasıyla Fenerbahçe arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray şampiyonluk yarışında yara almış oldu. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
BURUK VE TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ
Maçın 64. dakikasında Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.
ICARDI'NİN PANENKA PENALTISI TEPKİLERE NEDEN OLDU
Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi fakat Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.
Arjantinli golcünün kaçırdığı penaltının ardından teknik direktör Okan Buruk'un yedek kulübesine yumruk attığı görüldü.
G.SARAY TARAFTARINI ÜZEN HABER
Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, bu sezon kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.
Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmek için kolları sıvadı. G.Saray yönetimi bu transfer için bütçenin ağzını açacak fakat Icardi için ciddi talip çıktı.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
Sportitalia, Icardi transferinde Galatasaray'a dev bir rakip çıktığını yazdı bu takımın da Juventus olduğunu ifade etti. Juventus, daha önce de Serie A'da Inter ve Sampdoria'da forma giyen Icardi için kolları sıvadı.
Vlahovic'i satmayı planlayan Juventus, Sırp oyuncunun yerine Mauro Icardi'yi getirmek istiyor. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası talipleri arttı.
PSG'de yedek kulübesine mahkum olan Icardi, Galatasaray resmen yeniden doğdu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi bu sezon 18 maçta 13 gol ve 7 asistlik bir katkı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Arjantinli yıldız burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Galatasaray camiası da oyuncu için transfer görüşmeleri yaptıklarını da açıklamıştı.
OKAN BURUK'TAN ICARDI SÖZLERİ
Maç sonunda açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Icardi hakkında şunları söyledi: "Bugün Icardi'yi kullanıp kullanmamayı düşündük. Daha uzun bir sakatlığı olur mu diye düşüncelerimiz vardı. Rakibin ikinci yarıda kendi ceza sahasına yaslanması, ceza sahası içine yaslanan bir takım olması, öndeki koşu alanlarının çıkmaması bizi onu sahaya itmemizi sağladı. Sonraki maçta daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır."