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Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:46

Süper Lig devlerinin Van den Boomen kapışması! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Süper Lig devlerinin Van den Boomen kapışması! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Toulouse’un Hollandalı orta sahası Branco van den Boomen için Fenerbahçe de devreye girdi. Oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için hamleler başlamış durumda. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonu Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha Branco van den Boomen ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Hollandalı merkez orta sahanın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de geçmişti. Fenerbahçeli kurmaylar oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. (Takvim)

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Süper Lig devlerinin Van den Boomen kapışması! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
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