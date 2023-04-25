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Giriş Tarihi: 25.4.2023 20:45

Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Sezgin Coşkun oldu

İHA
Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Sezgin Coşkun oldu

Eskişehirspor’da Ali Onur Cerrah döneminin sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine eski kaptan Sezgin Coşkun getirildi.

Eskişehirspor'da karşılıklı anlaşma sonucu Teknik Direktör Ali Onur Cerrah ile yoların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri, takımın başına Sezgin Çoşkun'u getirdi.

Eskişehirspor ile yaklaşık 300 kez maça çıkan Coşkun, uzun yıllar takımda kaptanlık da yaptı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre takımın yeni patronu olacak olan tecrübeli oyuncunun ekibinde ise eski Eskişehirsporlu Serkan Özdemir ile Sinan Ören'in yanı sıra daha önce Anadolu Üniversitesi, Eskişehirspor U-19 ve A takımda yardımcı antrenör olarak görev alan Evrensel Heper bulunuyor.

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Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Sezgin Coşkun oldu
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