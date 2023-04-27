Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Michy Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:58

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı

İHA
Fenerbahçe’de Michy Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda sakatlığını atlatan Belçikalı golcü Michy Batshuayi takımla çalıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyona soğuk duş! Meydanlar boş kalınca mitingi iptal ettiler
İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama: "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu
Depremzedelerin akıllı ev mutluluğu
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
‘Umarım siz kazanırsınız’
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' demişti! Skandal gerçek ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar mitinginde soğuk duş! Alanlar boş kaldı
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de Michy Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA