Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'ten Trabzonspor açıklaması
Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:39

Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'ten Trabzonspor açıklaması

AA
Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic’ten Trabzonspor açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Evlerinde oynayacakları maçın önemine değinen Stanojevic, "Kendi stil ve taktiklerimizle oynayacağız. Oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Önümüzdeki iki maç, aşağı ve yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek. Özellikle kendimizi göstermemiz için önemli maçlar. Sakatlıklarla mücadele ediyoruz. Bazıları bizim sorumluluğumuz, bazıları futbolcuların bireysel sorumlulukları. Fakat bunlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Bu problemimizi analiz etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı oyuncu Marlos Moreno ise güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve mutlak galibiyet almak istediklerini dile getirdi. Öte yandan oyuncular, ısınma ve koşuyla başladıkları idmanı, toplu oyun ve taktik çalışmayla tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyona soğuk duş! Meydanlar boş kalınca mitingi iptal ettiler
İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı
Türkiye’ye nefes aldıran proje! Türkiye’nin en büyük şehir parkı 29 Nisan’da açılıyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama: "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu
Depremzedelerin akıllı ev mutluluğu
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
‘Umarım siz kazanırsınız’
Kemal Kılıçdaroğlu 'Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz' demişti! Skandal gerçek ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Afyonkarahisar mitinginde soğuk duş! Alanlar boş kaldı
Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'ten Trabzonspor açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA