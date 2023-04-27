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Giriş Tarihi: 27.4.2023 10:17

Trabzonspor'da Marc Bartra'ya İspanya'dan talip! Espanyol...

Trabzonspor’da Marc Bartra’ya İspanya’dan talip! Espanyol...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yıldız ismi Marc Barta ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınında yer alan haberlerde futbolcu ile Espanyol'un yakından ilgilendiği aktarıldı.

Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra'nın adı sezon boyunca defalarca İspanyol ekipleriyle anıldı. Tecrübeli stoper sezon bitmeden bu tip haberlere karşı tepkisini göstermişti ancak yine de hakkındaki söylentiler devam ediyor. İspanyol basını son olarak 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla Espanyol'un ilgilendiğini yazdı.

Haberde Bartra'nın bordo- mavili kulüpte 2025 yılına kadar kontratı olduğu ancak İspanya'dan iyi teklifler aldığı belirtildi. Sezon bitiminde Bjelica'nın yönetime sunacağı rapora göre Bartra hakkında karar verilecek. Takımdan ayrılması halinde yerine daha genç ve maliyeti uygun bir oyuncu transfer edilecek. (fotoMaç)

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Trabzonspor'da Marc Bartra'ya İspanya'dan talip! Espanyol...
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