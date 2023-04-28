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Giriş Tarihi: 28.4.2023 07:40 Son Güncelleme: 28.4.2023 07:42

Tottenham, geriye düştü pes etmedi! ManU'ya soğuk duş...

AA
Tottenham, geriye düştü pes etmedi! ManU’ya soğuk duş...

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Manchester United'ın gollerini Sancho ve Rashford atarken, Tottenham'ın gollerini ise Pedro Porro ve Son kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Everton-Newcastle United: 1-4

Southampton-Bournemouth: 0-1

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Tottenham, geriye düştü pes etmedi! ManU'ya soğuk duş...
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