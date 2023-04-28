Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Everton-Newcastle United: 1-4

Southampton-Bournemouth: 0-1