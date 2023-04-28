İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Everton-Newcastle United: 1-4
Southampton-Bournemouth: 0-1