Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş derbide Maxim ve Ghezzal kararını verdi!

Süper Lig'deki kritik derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamlarken, Şenol Güneş'in planları belli oldu.

MERT GÜNOK PENALTI İÇİN ÖZEL ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bu sezon ligde 10 kez penaltı kullanan Galatasaray'a özel olarak çalışıyor. Deneyimli file bekçisi Oliveira ve İcardi'nin yanı sıra Gomis ve Zaniolo'nun da penaltı atışlarını izleyip çalışmalar yaptı.

12. ADAM MAXİM

Şenol Güneş, derbide Alexandru Maxim'i yedek soyunduracak ancak oyuncusunun planlarda önemli bir yeri var. Tecrübeli çalıştırıcı, 32 yaşındaki Rumen 10 numarayı ikinci yarıda oyunun gidişatına göre sahaya sürecek. Güneş, bu nedenle Maxim ile hafta boyunca yakından ilgilendi.

GHEZZAL TRİBÜNDE

Beşiktaş'ta derbi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Yaşadıkları ciddi sakatlıklar sonrası ameliyat olarak sezonu kapatan Tayyip Talha ve Dele Alli'ye geçen hafta Rachid Ghezzal da eklendi. Kasığından yaşadığı sorun nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak Cezayirli yıldız, tribünde oturacak.

100 ÜLKEDE CANLI YAYIN

Dünyanın gözü, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak. Kalplerin Dolmabahçe'de atacağı karşılaşma, 100'e yakın ülkede canlı yayınlanacak. Büyük bir merakla beklenen dev maçın nabzı, 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra 2 motosiklet kamerasıyla takip edilecek.